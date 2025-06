Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Heftige Auseinandersetzung unter Frauen

München (ots)

Drei Frauen waren am frühen Montagmorgen (2. Juni) im Hauptbahnhof München heftig aneinandergeraten. Zeugen, die sie trennen wollten, hatten alle Mühe, weitere gegenseitige Attacken zu unterbinden.

Wegen eines mutmaßlichen Raubdeliktes war die Bundespolizei kurz nach Mitternacht ins Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes gerufen worden. Zwei Senegalesen (16 und 18 Jahre alt) waren mit einer 27-jährigen Äthiopierin aus unbekannten Gründen in Streit geraten.

Die drei Beteiligten waren sehr aufgebracht und unkooperativ, dass eine Sachverhaltsklärung vor Ort nicht möglich war. Im Rahmen erster Ermittlungen, in Form einer Videoauswertung, wurde festgestellt, dass es aus noch ungeklärter Ursache zwischen den dreien zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Nur mit Mühe gelang es bislang unbekannten Zeugen die Frauen zu trennen, bevor sie im Anschluss erneut mit Schlägen und Tritten aufeinander losgingen.

Dabei fiel das Mobiltelefon der 27-jährigen Äthiopierin aus Unterbiberg zu Boden. Die 18-Jährige aus Milbertshofen hob das rund 400 EUR teure Smartphone (Apple iPhone13 Pro Max) auf, steckte es ein und entsorgte es im Anschluss gemeinsam mit der 16-Jährigen aus Oberau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, in einem Mülleimer. Bei dem Vorfall wurde das Display des Mobiltelefons beschädigt.

Einzelne Tathandlungen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde augenscheinlich keine der Beteiligten. Die Erziehungsberechtigten der noch minderjährigen Beteiligten wurden telefonisch über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Alle Beteiligten wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet und die jeweils zuständige Ausländerbehörde in Kenntnis gesetzt. Sowohl die 16-, wie auch die 27-Jährige sind beide bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die 16-Jährige reiste erstmalig im Januar 2015 ins Bundesgebiet ein; ist im Besitz einer Duldung. Die 18-Jährige reiste im Dezember 2000 erstmals in die Bundesrepublik ein; besitzt eine Niederlassungserlaubnis. Die 27-Jährige reiste erstmalig im Dezember 2006 in das Bundesgebiet ein; ist im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis.

