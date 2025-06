Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Einbruch in Reithalle

Börger (ots)

Am Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 13:55 und 14:05 Uhr Zugang zu einer Reithalle am Tannenweg in Börger. Dort brachen sie eine Tür auf und entwendeten mehrere Limo-Flaschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 205 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell