POL-EL: Meppen - weißer Audi A1 an der Eschstraße beschädigt

Nordhorn (ots) - Zwischen Sonntag 22.30 und Montag 11 Uhr wurde ein am Straßenrand an der "Dahlienstraße" am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Lindenallee abgestellter weißer 6er-BMW durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn ...

mehr