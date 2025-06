POL-EL: Haren - Ford Mondeo auf Parkplatz am Dankernsee beschädigt

Niederlangen (ots) - Anfang Juni wurde durch Zeugen in einem Waldstück an der B70 bei Fresenburg ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Dieser war zuvor von einer Hauswand an der Hauptstraße in Niederlangen durch bislang unbekannte Täter entwendet worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. Rückfragen ...

mehr