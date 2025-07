Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: FRIEDBERG: Polizei warnt aktuell vor Betrügern am Telefon

Giessen (ots)

Die Wetterauer Kriminalpolizei warnt vor Anrufern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Seit Dienstagmorgen (16.07.2025) gehen vermehrt Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern aus der Friedberger Kernstadt sowie den Stadtteilen ein, dass es zu Anrufen durch Betrüger kam. Die Anrufer geben sich dabei als Polizisten aus und versuchen die angerufenen Personen durch eine erfundene Geschichte von einem Einbruch in der Nachbarschaft, bei dem Teile einer Einbrecherbande gefasst worden seien, zu schocken und zu verunsichern. Die Gauner wollen ihre Opfer veranlassen Geld an einen Abholer zu übergeben. Sollten Sie Anrufe dieser Art erhalten, beenden Sie die Gespräche und lassen Sie sich nicht verunsichern oder unter Druck setzen. Durch die echte Polizei werden telefonisch keine Fragen zu Vermögensverhältnissen gestellt. Versichern Sie sich, dass Sie wirklich mit einem Polizisten sprechen, in dem Sie ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110 kontaktieren. Stellen Sie zuvor sicher, dass Sie das Gespräch mit dem Anrufer auch wirklich beendet und den Hörer aufgelegt haben. Übergeben oder hinterlegen Sie niemals Geld an oder für Unbekannte. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen.

