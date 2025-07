Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Betrugsversuche übers Telefon + Verdächtige Personen mit Kleinkind auf Grundstück +

Wetteraukreis: Betrugsversuche übers Telefon

Mehrere Anrufe aus Florstadt gingen ab dem späten Montagnachmittag (14.07.2025) bei der Polizei im Wetteraukreis ein. Betrüger hatten sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und versucht, den angerufenen Personen die Geschichte von einer Einbrecherbande, die in der Nachbarschaft zugeschlagen hatte, aufzutischen. In Ober-Mörlen versuchten es die Gauner über das Telefon mit der Mär von einem schweren Verkehrsunfall, den ein naher Angehöriger verursacht habe und dem nun Gefängnis drohe. In allen bislang bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmaschen, sodass die Betrüger leer ausgingen. Die Polizei empfiehlt, generell keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei an, auch über den Notruf 110. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder zu ihrer finanziellen Situation am Telefon ausfragen. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem rät die Polizei dazu, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Informationen zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Nidda: Verdächtige Personen mit Kleinkind auf Grundstück

Ein Pärchen betrat zusammen mit einem Kleinkind am Montagabend (14.07.2025) das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Leichthammerstraße in Nidda. Gegen 20:50 Uhr versuchten sie einen Schlüsselkasten zu öffnen, um so ins Haus gelangen zu können. Außerdem gingen sie mehrfach auf die Gebäuderückseite. Nach mehreren Minuten verließen der Mann und die Frau gemeinsam mit dem Kleinkind das Grundstück wieder. Die Polizei fragt daher: Wem ist am Montagabend ein Pärchen mit einem Kleinkind im Bereich der Leichthammerstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

