Mittelhessen: WETTERAU: + Durch die Terrassentür + Zwei Brände in der Nacht zu Sonntag + Nach Streit ausgenüchtert + Einbruch in Imbiss + Über 30.000 EUR Sachschaden + Zwei Leichtverletzte bei Unfall +

Rosbach: Durch die Terrassentür

Am Freitagabend (11.07.2025) verschafften sich Einbrecher zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus "In der Nonn" in Ober-Rosbach. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind am Freitagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rosbach aufgefallen? Unter der Rufnummer 06031 6010 können sich Zeugen mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung setzen.

Karben / Bad Vilbel: Zwei Brände in der Nacht zu Sonntag

Kurz vor 01:30 Uhr erhielt die Bad Vilbeler Polizei in der Nacht zu Sonntag (13.07.2025) durch die Rettungsleitstelle Mitteilung über brennende Mülltonnen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße "Am Hang" in Kloppenheim. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem auch ein Gebüsch sowie Teile der Gebäudefassade und des Dachs beschädigt wurden. Zeugen bemerkten vier Jugendliche, drei Jungs und ein Mädchen, die vom Brandort wegliefen. Gegen 02:15 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über den Brand eines Müllcontainers auf dem Gelände der Grundschule Dortelweil in der Bahnhofstraße ein. Auch in diesem Fall wurde durch das Feuer ein Teil der Gebäudefassade beschädigt. Das Einschreiten der Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Feuers. Insgesamt belaufen sich erste Schätzungen auf knapp 50.000 EUR Sachschaden. Die Brandursache ist in beiden Fällen Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 an die Friedberger Kriminalpolizei zu wenden.

Butzbach: Nach Streit ausgenüchtert

Im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Gaststätte in der Griedeler Straße schlug einer der Beteiligten in der Nacht zu Sonntag (13.07.2025) gegen 01:00 Uhr eine Fensterscheibe ein. Hierbei verletzte er sich an der Hand. Bei Eintreffen der Polizei war lediglich der an der Hand verletzte Mann, ein 40-jähriger Rockenberger, noch vor Ort. Gegenüber den Streifen verhielt sich der 40-Jährige aggressiv, zog sein T-Shirt aus und warf es nach den Beamten. Danach verhielt er sich gegenüber den Polizisten weiterhin aggressiv und ging letztlich, trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben, weiter auf die Beamten zu, die daraufhin das Distanzelektroimpulsgerät einsetzen mussten. Nach ärztlicher Begutachtung und Versorgung der Verletzung an der Hand verblieb der alkoholisierte 40-Jährige über Nacht im Gewahrsam der Polizei, ehe er am nächsten Morgen entlassen wurde.

Limeshain: Einbruch in Imbiss

Diebe drangen in der Zeit von Donnerstag (10.07.2025), 22:30 Uhr bis Freitag (11.07.2025), 09:00 Uhr in einen Imbiss in der Himbacher Straße im Rommelhausen ein. Sie öffneten die Kasse und ließen Bargeld mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Friedberg: In Restaurant eingebrochen

Durch ein Fenster stieg ein Unbekannter am Montag (14.07.2025) im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr in ein Restaurant in der Hanauer Straße in Friedberg ein. Der Täter brach unter anderem eine Schublade auf und stahl ein Portemonnaie. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Ober-Mörlen: Über 30.000 EUR Sachschaden

Beim Linksabbiegen auf die Auffahrt zur A 5 an der Anschlussstelle Ober-Mörlen übersah ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Rosbach am Samstagabend gegen 21:45 Uhr einen entgegenkommenden Daimler E 200. Der 27-jährige Friedberger am Steuer des Daimlers war mit seinem Fahrzeug auf der B 275 aus Richtung Nieder-Mörlen kommend in Fahrtrichtung Ober-Mörlen unterwegs. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt.

Ober-Mörlen: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag (13.07.2025) gegen 14:20 Uhr auf der B 3 bei Ober-Mörlen. Ein 33-jähriger Reichelsheimer war mit seinem VW Golf aus Richtung Bad Nauheim kommend auf der Bundesstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die B 275 in Richtung Ober-Mörlen übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden VW Golf einer 79-jährigen Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Die 79-Jährige sowie ihre 83-jährige Beifahrerin trugen leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beläuft sich auf über 33.000 EUR.

Bad Vilbel: Lack zerkratzt

Zwischen 07:15 Uhr und 07:45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter am Donnerstag (10.07.2025) in der Windecker Straße in Bad Vilbel den Lack eines grauen Audi. Das Fahrzeug parkte in Höhe der Hausnummer 26. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

