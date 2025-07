Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für den Lahn-Dill-Kreis: Kontrollen in Aßlar, Werdorf, Dutenhofen und Wetzlar

Giessen (ots)

In der vergangenen Woche kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill an verschiedenen Örtlichkeiten des südlichen Lahn-Dill-Kreis.

Eine 30-er Zone überwachten die Beamten in der Glockenstraße in Werdorf zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr am Montag (07.07.2025). Grund hierfür waren Beschwerden der Anwohner über zu schnell fahrende Fahrzeuge. 28 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle, lediglich einer war mit 6 km/h zu schnell unterwegs. Alle anderen hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung.

Im Anschluss kontrollierten die Ordnungshüter in der Hauptstraße in Werdorf, sowie in der Berliner Straße in Aßlar. Hier waren drei Autos zu schnell unterwegs, sechs Fahrer nutzen ihr Handy während der Fahrt und vier Personen waren nicht angegurtet.

Am Mittwoch waren die Verkehrsspezialisten gemeinsam mit einer Streife der Wetzlarer Stadtpolizei in Dutenhofen unterwegs. Sie stellten 25 Gurtverstöße und vier Handyverstöße fest.

Fahrräder und E-Scooter rückten am Freitag in der Wetzlarer Spinnereistraße in den Focus der Beamten. Erfreulich - fast alle der 42 kontrollierten Fahrräder und sieben E-Scootern entsprachen den Vorschriften. Bei wenigen stellten die Polizisten kleinere Mängel - wie beispielsweise ein fehlender Reflektor fest. In freundlichen Gesprächen wurden die Biker auf die Mängel aufmerksam gemacht.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

