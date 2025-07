Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Einbrecher verscheucht + Diebe im Recyclinghof +

Niddatal: Einbrecher verscheucht

Am späten Donnerstagabend (10.07.2025) drang ein Einbrecher gegen 23:50 Uhr durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Altkönigstraße in Assenheim ein. Als sich Bewohner des Hauses bemerkbar machten, flüchtete der Täter. Nach ersten Erkenntnissen blieb er ohne Beute. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Diebe im Recyclinghof

Gegen 19:30 Uhr beschädigten fünf Personen am Mittwochabend (09.07.2025) die Umzäunung zum Recyclinghof in der Schwalheimer Straße in Dorheim. Sie betraten das Gelände und ließen Metall- und Elektroschrott mitgehen. Am späten Abend gingen sie gegen 23:30 Uhr erneut auf das Gelände und entwendeten weiteren Elektroschrott. Hinweise zur Tat und den fünf Personen nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

