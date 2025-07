Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für Stadt und Landkreis Gießen: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung + Wechselgeld ergaunert + Zur Rede gestellt und zugeschlagen + Auf Schulgelände randaliert + Gewerbeeinbrüche

Giessen (ots)

Linden: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung

Ein Zeuge teilte der Polizei gestern per Notruf mit, dass sich zwei Personen in Großen-Linden schlagen. Bei der Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße gegen 13.50 Uhr soll auch eine Eisenstange sowie ein Cuttermesser zum Einsatz gekommen sein. Mehrere Streifen fuhren an den Einsatzort, der mutmaßliche Angreifer, der das Messer eingesetzt haben soll, hatte sich zwischenzeitlich mit einem Fahrzeug entfernt. Das Auto stoppten Einsatzkräfte schließlich im Bereich Mühlberg.

Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es auf dem Parkplatz zu einem Streit, bei dem ein Beteiligter seinen Schilderungen zufolge von seinem Widersacher mit dem Cuttermesser leicht am Arm verletzt wurde, woraufhin er sich mit einer Eisenstange verteidigte. Die Hintergründe des Vorfalls zwischen den beiden Männern im Alter von 44 und 38 Jahren sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Messer stellten die Beamten sicher, die Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt, sie mussten im Anschluss mit zur Dienstelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall in der Robert-Bosch-Straße bemerkt? Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Wechselgeld ergaunert

Eine Frau kaufte gestern in einem Schreibwarenladen am Kirchenplatz Postkarten. An der Kasse verwickelte sie Personal in ein Gespräch und zahlte mit einem 200 Euro-Schein. Im Rahmen des Geldwechsels gelang es der Unbekannten, unbemerkt mehrere Geldscheine zu erbeuten. Der Vorfall wurde im Nachgang bemerkt. Die Frau befand sich gegen 15.55 Uhr im Laden. Sie wurde 30-35 Jahre alt geschätzt, mit dunklerem Hautteint und schwarzen Haaren. Sie trug ein dunkelgrünes T-Shirt mit "I love (nicht ausgeschrieben, sondern symbolisiert durch ein Herzsymbol) Africa". Auffällig war zudem eine stark ausgeprägte Akne im Gesicht der Kriminellen.

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zur Identität der gesuchten Frau machen? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Zur Rede gestellt und zugeschlagen

"Aus Spaß" verrückte ein 30-Jähriger eine Warnbake in der Garbenteicher Straße. Der Mann kam heute früh gegen 2 Uhr von einer Feier. Als ein vorbeikommender Mann darauf aufmerksam wurde, sprach er den 30-Jährigen an und forderte ihn auf, die Warnbake an ihren Ursprungsort zurückzustellen. Als sich der 30-Jährige weigerte, schlug ihm der Unbekannte den Schilderungen zufolge ins Gesicht. Der Geschlagene fiel zu Boden, dort soll er zudem getreten worden sein. Der Angreifer flüchtete. Der Angegriffene wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Der unbekannte Schläger soll etwa 35 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, beige Hose. Der Mann hatte schwarze, lange Haare zu einem Zopf gebunden und einen dunklen Vollbart.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Lollar: Auf Schulgelände randaliert - Zeugen gesucht

Einen Schaden am Gebäude einer Schule in der Ostendstraße verursachte ein Unbekannter zwischen Mittwochmorgen (9.7.) und gestern Morgen. Nachdem er auf das Schulgelände gelangte, entglaste der Unbekannte eine Fensterscheibe am Gebäude. Ferner beschädigte er zwei Lichtkuppeln. Anschließend flüchtete er. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Heuchelheim/Gießen: Gewerbeeinbrüche

Einbrecher waren zwischen Mittwoch und Donnerstag in Gießen und Heuchelheim auf Beutezug. In einen Wiesecker Kiosk in der Straße Sellnberg stieg ein Unbekannter zwischen Mittwoch (9.7.), 23.45 Uhr und Donnerstag, 7.05 Uhr, ein. Er erbeutete Zigaretten und flüchtete unbemerkt. Ebenfalls zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, machte sich ein Krimineller an der Glaseingangstür eines Möbelmarktes in der Heuchelheimer Ludwig-Rinn-Straße zu schaffen. Sein Einbruchsversuch scheiterte, der Einbrecher flüchtete. Zwischen Mitternacht und 10 Uhr am Donnerstag drang ein Einbrecher in ein Restaurant in der Straße An der Kaserne in Gießen ein. Er erbeutete Tablets und etwas Wechselgeld und entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen in allen Fällen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

