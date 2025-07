Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Werkzeuge in Neubaugebiet gestohlen + Seniorin durch Trickdieb beklaut + Abseits des Spielgeschehens +

Butzbach: Werkzeuge in Neubaugebiet gestohlen

Diebe verschafften sich in der Zeit von Freitag (04.07.2025), 16:00 Uhr bis Samstag (05.07.2025), 07:00 Uhr im Griedeler Neubaugebiet Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Dort ließen sie Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Der Neubau befindet sich in der Louis-Stern-Straße. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr drangen die Täter in einen Rohbau in der Reinhold-Dörr-Straße ein. Auch hier erbeuteten sie Werkzeuge. Zeugen, denen in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Griedel aufgefallen sind, können sich unter Tel.: 06033 70430 bei der Butzbacher Polizeistation melden.

Friedberg: Seniorin durch Trickdieb beklaut

Ein Trickdieb verschaffte sich Zutritt zur Wohnung einer 89-jährigen Frau in einem Seniorenzentrum "An der Seewiese" in Friedberg. Der Mann gab sich als Handwerker aus, der angeblich in der Wohnung Arbeiten zu verrichten habe. Er hielt sich kurz im Eingangsbereich der Wohnung auf. Dabei ließ er unbemerkt die Handtasche der Dame mitgehen. In der Handtasche befand sich unter anderem das Portemonnaie der Seniorin. Der Täter wird als 180 cm - 185 cm groß, schlank und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze Haare, trug eine Jeansjacke und eine Jeanshose. Die Tat ereignete sich am Mittwochmittag gegen 12:05 Uhr. Zeugen, denen die beschriebene Person aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Abseits des Spielgeschehens

Während eines Fußballspiels auf dem Günter-Reutzel-Sportfeld in Klein-Karben betrat am Mittwochabend (09.07.2025) ein Unbekannter die Umkleidekabine. Dort entwendete er unter anderem Bargeld, Kleidungsstücke und Parfüm. Der Tatzeitraum kann auf 20:35 Uhr bis 21:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Bad Vilbeler Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Tel.: 06101 54600.

