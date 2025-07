Mittelhessen: Meldungen für den Landkreis Marburg-Biedenkopf: Fahrradcodierung bei der Polizeistation Stadtallendorf

Giessen (ots) - Langgöns: Blitzeinbruch in Getränkemarkt Heute früh gegen 1 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst einen Einbruch in den Rewe-Getränkemarkt Am Lindenbaum. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge brachen mindestens zwei Unbekannte in den Verkaufsraum ein, indem sie eine Glastür einschlugen. Aus der ...

