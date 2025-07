Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für Stadt und Landkreis Gießen: Blitzeinbruch in Getränkemarkt + Kripo sucht Zeugen zu Vorfall am Berliner Platz

Giessen (ots)

Langgöns: Blitzeinbruch in Getränkemarkt

Heute früh gegen 1 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst einen Einbruch in den Rewe-Getränkemarkt Am Lindenbaum. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge brachen mindestens zwei Unbekannte in den Verkaufsraum ein, indem sie eine Glastür einschlugen. Aus der Auslage klauten sie Zigaretten. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten sie vom Tatort, vermutlich mit einer Limousine.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder der Fluchtwagen im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kripo sucht Zeugen zu Vorfall am Berliner Platz

Einen unklaren Vorfall versuchen Ermittler der Gießener Kriminalpolizei derzeit zu klären. Ein aufmerksamer Zeuge hielt am frühen Samstag (28.6.) einen zufällig vorbeikommenden Streifenwagen am Berliner Platz an. Er machte die Beamten auf eine mutmaßliche Auseinandersetzung im Bereich der Bushaltestelle auf der Seite des Rathauses aufmerksam. Die Einsatzkräfte trafen dort auf einen alkoholisierten und unkooperativen 35-Jährigen. Der Mann war leicht verletzt und gab an, bestohlen worden zu sein. Er lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. An der vorausgegangenen Auseinandersetzung seien ein Mann und drei Frauen, alle dunkel gekleidet und um die 16 Jahre alt, beteiligt gewesen.

Die Hintergründe des Vorfalls sind weiterhin unklar. Die Ermittler erhoffen sich Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall zwischen 1 Uhr und 1.50 Uhr bemerkt? Wer kann Hinweise zu der Gruppe von vier Personen geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell