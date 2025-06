Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Donnerstag (19.06.2025), 23.45 Uhr bis Freitag (20.06.2025), 09.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Berliner Allee ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinem Beuteschaden.

Kriegshaber - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20.06.2025) drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Ulmer Straße ein.

Gegen 05.30 Uhr meldete eine Mitarbeiterin den Einbruch bei der Polizei. Als die unbekannte Person die Frau bemerkte, flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Die bislang unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben:

175cm, 28 Jahre, kurze Haare, dunkle Jogginghose, schwarzes T-Shirt, Turnschuhe und grau schwarze Handschuhe.

Lechhausen - Am Sonntag (22.06.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Euler-Chelpin-Straße.

In der Zeit von 09.30 Uhr bis 15.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

