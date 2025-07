Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Scheibe eingeschlagen, Handschuhfach durchwühlt + Werkzeuge gestohlen + Wichtiger Zeuge nach Ladendiebstahl gesucht! + Bäume und Sträucher abgeholzt +

Marburg: Scheibe eingeschlagen, Handschuhfach durchwühlt

Am Dienstagmorgen (08.07.2025) schlug ein Dieb zwischen 05:20 Uhr und 06:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Uferstraße in Marburg eine Fensterscheibe eines grauen VW Golf ein. Anschließend durchwühlte er das Handschuhfach, blieb jedoch ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Marburg: Werkzeuge gestohlen

Diebe verschafften sich in der Zeit von Montag (07.07.2025), 18:00 Uhr bis Dienstag (08.07.2025), 06:45 Uhr Zutritt zu einem Universitätsgebäude in der Wilhelm-Röpke-Straße. Auf einer dortigen Baustelle beschädigten sie eine Zugangstür und ließen Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Marburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Wichtiger Zeuge nach Ladendiebstahl gesucht!

Die Marburger Polizei ist auf der Suche nach einem Zeugen, der am Nachmittag des 30.06.2025 (Montag) in einem Schuhgeschäft in der Tom-Mutters-Straße in Wehrda drei Männer beobachtete, die versuchten ein Paar Schuhe an der Warensicherungsanlage vorbei aus dem Geschäft zu bringen. Als das Alarmsignal auslöste, flüchteten die drei Personen mit einem blauen Audi A4. Dem Zeugen gelang es, ein Bild vom Kennzeichen des Autos anzufertigen. Er teilte seine Beobachtungen einem Mitarbeiter des Geschäfts mit. Die Personalien des wichtigen Zeugen sind der Polizei jedoch nicht bekannt. Die Ermittler bitten den Zeugen sich bei der Polizei in Marburg zu melden (Tel.: 06421 4060). Ebenso werden weitere Zeugen des Vorfalls gebeten sich an die Marburger Polizei zu wenden.

Amöneburg: Bäume und Sträucher abgeholzt

Beim Polizeipräsidium Mittelhessen wird nach einer Anzeige durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf derzeit wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt. Im ersten Quartal des Jahres 2025 fällten Unbekannte am Gewässerrand des Flusses Ohm in der Gemarkung Amöneburg-Mardorf Bäume und Sträucher. Durch diese Arbeiten wurde der Lebensraum zweier Biber massiv beeinträchtigt. Es ergaben sich zudem Hinweise, dass eine der beiden Biberburgen mit einem Fahrzeug befahren und ein Feuer darauf entzündet wurde. Zeugen, die Angaben dazu machen können, zu welchem Zeitpunkt und durch welche Personen oder Firma die Arbeiten durchgeführt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg zu melden (Tel.: 06421 4060).

