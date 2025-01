Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf

Nienhagen (ots)

In der Straße "Butterstieg" in Nienhagen ist es zwischen dem 02.01.2025 15 Uhr und dem 04.01.2025 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei möglicherweise beim Rangieren einen am Straßenrand geparkten VW. Nähere Hinweise zu dem Verursacher liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

