Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Celle (ots)

Heute Morgen gegen 06:30 Uhr ist es im Kreuzungsbereich der Mühlenstraße / Trift / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Opel war vom Thaerplatz kommend in Richtung Bahnhofstraße gefahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr er in die Kreuzung ein, obwohl die Ampel für ihn rot zeigte. Hier kollidierte er mit dem Taxi eines 59-jährigen, das aus der Mühlenstraße kam. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der 54 Jahre alte Fahrgast in dem Taxi blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dieser beläuft sich auf zirka 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich nicht befahrbar, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Nach rund einer Stunde wurde der Verkehr wieder freigegeben.

