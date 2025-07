Mittelhessen: Friedberg: 23-Jähriger wieder da

Giessen (ots) - Marburg: Scheibe eingeschlagen, Handschuhfach durchwühlt Am Dienstagmorgen (08.07.2025) schlug ein Dieb zwischen 05:20 Uhr und 06:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Uferstraße in Marburg eine Fensterscheibe eines grauen VW Golf ein. Anschließend durchwühlte er das Handschuhfach, blieb jedoch ohne ...

