Mittelhessen: Meldungen für den Landkreis Marburg-Biedenkopf: Aufmerksamer Zeuge meldet Diebe

Marburg-Wehrda: Aufmerksamer Zeuge meldet Diebe

In der vergangenen Nacht (10.07.2025), gegen 02:45 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei verdächtige Personen in der Straße "Im Hain". Während einer der Beiden sich an einem Peugeot zu schaffen machte, die Tür öffnete und den 206+ offenbar durchwühlte, stand der zweite Unbekannte "Schmiere". Alarmierte Polizeibeamte rückten sofort aus und nahmen die beiden 35-jährigen Marburger noch in Tatortnähe vorläufig fest. Beide polizeibekannten Männer mussten mit zur Wache. Bei einem fanden die Beamten Drogen, sowie Gegenstände aus vergangenen Diebstählen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei den Tatverdächtigen an. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften sie die Wache wieder verlassen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

