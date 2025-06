Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungen gegen Lehrer wegen Sexualstraftaten: Zweiter Tatverdächtiger in U-Haft

Erfurt (ots)

Im Zuge der laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts von Sexualstraftaten (siehe Pressemeldung der LPI Erfurt vom 16.06.2025 unter der Überschrift "Lehrer wegen Sexualdelikten in Erfurt festgenommen") wurde auch der zweite tatverdächtige Lehrer zwischenzeitlich vorläufig festgenommen. Gegen den 57-Jährigen erfolgten bereits am 16.06.2025 Durchsuchungsmaßnahmen. Aufgrund weiterer Ermittlungen erfolgte am 20.06.2025 die Festnahme durch die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt erließ das zuständige Amtsgericht am 21.06.2025 einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. (DS)

