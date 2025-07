Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für Stadt und Landkreis Gießen: Ertappter Einbrecher flüchtet + Kontrollen und Präventionsgespräche im Rahmen "Sichere Innenstädte"

Giessen (ots)

Gießen: Ertappter Einbrecher flüchtet - Zeugensuche

Gestern Mittag vernahm eine Anwohnerin eines Einfamilienhauses im Sandfeld verdächtige Geräusche. Als sie nachsah, erblickte sie in ihrem Garten einen Einbrecher, der gerade versuchte, ein Fenster aufzubrechen. Als der Kriminelle die Anwohnerin bemerkte, flüchtete er sofort. Der Einbruchsversuch fand um 13.45 Uhr statt.

Der flüchtige Mann wurde als etwa 40 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hat dunkelblondes Haar und ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Mann im Umfeld bemerkt? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kontrollen und Präventionsgespräche im Rahmen "Sichere Innenstädte"

Bereits Ende Juni waren Beamte der Gießener Kontrollgruppe erneut aktiv, um die Kriminalität in Gießen zu bekämpfen. Die Kontrollen am 27.6. unterstützten dabei Kolleginnen und Kollegen der Kriminal- und Bereitschaftspolizei, auch ein Hundeführer war vor Ort. Wie gehabt agierten die Einsatzkräfte sowohl zivil, als auch uniformiert. Teil der Maßnahmen war auch wieder eine Durchsetzung des Waffenverbots im öffentlichen Personennahverkehr. Erneut stellten die Gießener Stadtwerke der Polizei Räume zur Verfügung, die eine schnelle und effiziente Durchsuchung von Personen am Marktplatz ermöglichten. Bei insgesamt 55 überprüften Personen stellten die Beamten bei einer Person ein im Bus mitgeführtes Messer sicher. Ferner erwischten die Einsatzkräfte eine Person mit einer geringen Menge Kokain und zwei weitere mit illegal eingeführten Vapes, was Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei nach sich zieht. Ein Ladendiebstahl (auf frischer Tat) und je ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und das Arzneimittelgesetz wurden ebenfalls geahndet.

Vorgestern waren die Einsatzkräfte, erneut mit Verstärkung der Bereitschaftspolizei, wieder im Innenstadtbereich unterwegs. Sie vollstreckten bei den Kontrollen u.a. zwei Haftbefehle und ahndeten kleinere Verstöße. Gleichzeitig informierte der zuständige Schutzmann vor Ort, Dennis Mauer, zusammen mit der kriminalpolizeilichen Beraterin, Claudia Zanke, im Bereich Zu den Mühlen und später am Kirchenplatz. Die Beamten gingen auf Passanten und Anwohner zu und suchten proaktiv das Gespräch. In vielen Schilderungen, besonders im Bereich Zu den Mühlen, lobten viele Bürgerinnen und Bürger die Polizeipräsenz. Im Rahmen der Gespräche gaben die Beamten noch Präventionstipps zu den Themen Betrug und Eigentumsdelikte. Die Stadtpolizei war ebenfalls mit Personal und ihrer mobilen Wache vor Ort vertreten.

Weitere Aktionen werden folgen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell