Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mit 200 km/h auf der B48 unterwegs

Leimen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Auf der B48 bei Leimen haben die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz am Dienstag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr nahm das Team der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung die vorbeikommenden Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen ins Visier. 990 Fahrzeuge passierten die Messstelle. Davon missachteten 68 die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h. Fast die Hälfte (33) waren Motorradfahrer. Sechsmal wurde das Tempolimit durch die Kradfahrer so deutlich überschritten, dass auf sie ein Fahrverbot zukommt. Zwei Motorradfahrer wurden sogar doppelt erwischt. Sie waren auf dem Hin- und Rückweg zu schnell. Der negative Spitzenreiter der Messung war ein Biker mit 204 km/h in Richtung Johanniskreuz. Er muss mit einem Fahrverbot, Punkten in der Verkehrssünderdatei und einer hohen Geldstrafe rechnen. Der Spitzenreiter in Richtung Rinnthal lag bei 145 km/h. Die Kontrollteams der Polizei werden deshalb die Geschwindigkeitsmessungen konsequent weiterführen. |elz

