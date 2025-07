Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Hoher Schaden, geringe Beute + Unfall zwischen Autotransporter und Postfahrzeug - Wichtige Zeugin gesucht! +

Marburg: Hoher Schaden, geringe Beute

Gegen 08:00 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin am Donnerstagmorgen (10.07.2025) auf einem Parkplatz an der Lahn in der Straße "Trojedamm", Nahe eines Schwimmbades, mehrere Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben. Eine Streife der Marburger Polizeistation stellte insgesamt fünf Fahrzeuge fest, bei denen mindestens eine Scheibe eingeschlagen und der Innenraum durchsucht wurde. Bei einem weiteren Auto hielt die Scheibe den Versuchen des Täters stand. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 5.000 EUR geschätzt. Bislang ist lediglich bekannt, dass der Unbekannte eine Sonnenbrille und ein USB-Kabel erbeutete. Der Tatzeitraum kann auf Mittwochabend (09.07.2025) bis Donnerstag, 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Auf einem Parkplatz in der Jahnstraße schlug vermutlich derselbe Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag, 07:25 Uhr eine Scheibe eines weißen Toyota Proace ein. Hier stahl er ein Handy aus dem Handschuhfach. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Marburg: Unfall zwischen Autotransporter und Postfahrzeug - Wichtige Zeugin gesucht!

Zu einer Unfallflucht an einem gelben Postfahrzeug kam es am Mittwochnachmittag (09.07.2025) gegen 16:25 Uhr in der "Neue Kasseler Straße" in Marburg. Ein Autotransporter war aus Richtung Waldtal kommend in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs und streifte dabei das am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 13 abgestellte Postfahrzeug. Der Transporter setzte seine Fahrt jedoch fort. Eine Zeugin berichtete dem Mitarbeiter der Post, als dieser zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, von dem Unfall und nannte das Kennzeichen des Unfallverursachers. Diese Zeugin wird, ebenso wie weitere Augenzeugen des Unfalls, gebeten sich mit der Polizeistation Marburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06421 4060).

