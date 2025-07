Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Zielvereinbarung zwischen Innenministerium und HöMS unterzeichnet

Wiesbaden (ots)

Am 7. Juli 2025 haben der Hessische Innenminister, Herr Staatsminister Prof. Dr. Poseck, und der Präsident der HöMS, Herr Dr. Seubert, die zweite Zielvereinbarung unterzeichnet, die die Grundlage für die künftige strategische Ausrichtung der noch jungen Hochschule bildet. Mit der damit abgeschlossenen Zielvereinbarung hat die Hochschule gemeinsam mit dem Ministerium eine klare Vision und strategische Säulen erarbeitet, die als Basis für die zukünftige Entwicklung dienen werden.

Im Rahmen einer Workshopreihe, an der Ministeriums- und Hochschulvertretungen beteiligt sind, wurde die folgende Vision erarbeitet. "Die HöMS erfüllt ihre Aufgaben als Bildungs- und Forschungsträgerin der öffentlichen Verwaltung in Hessen und der Polizei in Hessen, als Service- und Dienstleisterin für besondere Aufgaben innerhalb der Polizei, als Arbeitgeberin modern, innovativ und flexibel, an der Praxis orientiert, in Teilen operativ, kompetent und in hoher Qualität. Sie bewegt sich dabei auf Augenhöhe zu den Bedarfsträgerinnen und -trägern sowie Hochschulen angewandten Wissenschaften."

Innovation- und Praxisorientierung, Resilienz und nachhaltige Entwicklung, Kommunikation und Wissensaustausch als fundamentale Werte bilden die strategischen Säulen, die auf der Vision aufbauen und die zukünftigen strategischen Ziele tragen. Durch die aktive Mitarbeit aller Bereiche der Hochschule konnten die Zielsetzungen der vorangegangenen Zielvereinbarung konkretisiert werden. Aufgabe wird es nun sein, diese Ziele im laufenden Jahr aktiv zu verfolgen und im weiteren Strategiebildungsprozess zu verankern.

Innenminister Roman Poseck: "Die neue Zielvereinbarung bildet die Grundlage, um die HöMS als moderne und zukunftsorientierte Bildungseinrichtung weiter zu stärken. Gemeinsam setzen wir auf Innovation, Praxisbezug und nachhaltige Entwicklung, um die Aus- und Weiterbildung in der öffentlichen Verwaltung und Polizei in Hessen stetig zu verbessern. So schaffen wir ein Umfeld, in dem Forschung und Lehre eng miteinander verzahnt sind und die Anforderungen der Praxis optimal erfüllt werden. Ich danke Herrn Seubert und allen Lehrbeauftragten, die zur Umsetzung beitragen."

"Unsere Vision und die strategischen Säulen sind nicht nur ein Fahrplan für das Jahr 2025, sondern auch eine langfristige Orientierung für die gesamte Hochschule. Wir sind nun in der Position, unsere Ziele klarer zu formulieren und unsere strategische Gesamtentwicklung fortzuführen", so Herr Dr. Seubert.

Original-Content von: Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS), übermittelt durch news aktuell