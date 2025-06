Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wird Mitglied der HAW Hessen

Wiesbaden (ots)

Hochschulpräsident und Vorsitzender Prof. Dr. Karim Khakzar begrüßt Dr. Walter Seubert, Präsident der HöMS, in der Runde der hessischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW Hessen) Am 02. Mai 2023 stimmten die Präsidien aller sechs Mitglieder der HAW Hessen, die Hochschule RheinMain, die Hochschule Darmstadt, die Hochschule Fulda, die Frankfurt University of Applied Sciences, die Technische Hochschule Mittelhessen sowie die Evangelische Hochschule Darmstadt, für die Aufnahme der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) in die HAW Hessen. Bereits seit zwei Jahren beteiligt sich das Präsidium der HöMS an den Aktivitäten der HAW Hessen. Nun beschlossen die Mitglieder von HAW Hessen mit sofortiger Wirkung die Vollmitgliedschaft der HöMS. "Wir haben in den vergangenen beiden Jahren sehr gut und vertrauensvoll mit dem Präsidium der HöMS zusammengearbeitet und vom regelmäßigen Austausch sehr profitiert. Die HöMS mit ihrem besonderen Profil bereichert unser Konsortium auf vielfältige Weise. Wir freuen uns, dass aus zwei Jahren des gegenseitigen Kennenlernens nun eine auf Dauer angelegte Partnerschaft geworden ist", so der Vorsitzende Khakzar. "Über die Vollmitgliedschaft der HöMS in der HAW Hessen freue ich mich sehr. In den kommenden Jahren wollen wir diese Partnerschaft ausbauen und vertiefen. Dazu werden wir unsere besondere Expertise aus den Bereichen der Polizei und der öffentlichen Verwaltung in diesen wichtigen Verbund einbringen", so der Präsident der HöMS Dr. Seubert.

In regelmäßigen Abständen tauschen sich die Präsidien der HAW Hessen zu wichtigen aktuellen hochschulpolitischen Themen aus und stimmen gemeinsame Strategien und Positionen ab. Darüber hinaus führen sie gemeinsame Veranstaltungen wie parlamentarische Abende mit Landtagsabgeordneten durch und organisieren für ihre Hochschulmitglieder ein umfangreiches, gemeinsames Weiterbildungsangebot.

