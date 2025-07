Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für den Lahn-Dill-Kreis: dunkler SUV nach Unfallflucht gesucht + Polizeibeamten verletzt und geflüchtet

Giessen (ots)

Dillenburg- dunkler SUV nach Unfallflucht gesucht

Bereits am vergangenen Freitag (04.07.2025) war ein dunkler SUV gegen 21:45 Uhr auf der B 253 von Frohnhausen kommend in Richtung Dillenburg unterwegs. Hinter ihm war in gleicher Richtung ein schwarzer Audi. In Dillenburg fuhren beide weiter auf der linken Spur der Kasseler Straße. In Höhe des Mc Donalds bremste der SUV plötzlich stark ab, so dass der Audi ebenfalls bremsen musste. Auf der Brücke des Autohaus Schwarz bremste der SUV offenbar ohne erkennbaren Grund erneut ab. Der Audi-Fahrer musste abermals stark abbremsen, kam auf die Rechte der beiden Fahrspuren und stieß gegen einen dort fahrenden grauen Daimler E 220 CDi. Sowohl am Benz als auch am A3 entstand Sachschaden, den die Polizei mit 1.900 Euro beziffert. Der SUV-Fahrer fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise zum Unfallfahrer und seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Wetzlar-Hermannstein: Polizeibeamten verletzt und geflüchtet

Weil er keine Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter hatte, beschlossen Beamte der Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill gestern Vormittag (10.07.2025) den Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Der Scooter-Fahrer war gegen 09:45 aus Richtung der Unterführung Gloelstraße kommend in der Phillippstraße unterwegs. Er reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizisten und setze seine Fahrt über den Bauhaus-Parkplatz fort. Einer der Beamten stieg aus und lief dem Unbekannten entgegen. Der E-Scooter Fahrer hielt jedoch nicht an und krachte schließlich mit seinem Scooter in den Polizeibeamten, der zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Durch die Kollision fiel der Scooter zur Seite und beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Im Anschluss rannte der Unbekannte zu Fuß in Richtung der Bahnhof-Nordseite, kletterte über den Maschendrahtzaun an den Bahngleisen und flüchtete. Seinen E-Scooter ließ er zurück. Auf den bislang Unbekannten kommen nun Anzeigen wegen Widerstand, Verkehrsunfallflucht und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Er war 20-25 Jahre alt, schlank, etwa 170 cm groß und hatte unter seiner Kapuze orange-blonde Haare. Bekleidet war er mit weißen Schuhen, weißer Hose und einem weißen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell