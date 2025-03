Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagmorgen wurde bei der Polizei im Eichsfeld ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Theodor-Storm-Straße angezeigt. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, soll sich die Tat bereits in der Nacht zu Freitag, 14. März, gegen 0.40 uhr ereignet haben. Zeugenaussagen zufolge sollen sich mehrere Personen an dem Automaten zu schaffen gemacht haben. Die Unbekannten entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht? Wer kann die unbekannten Personen näher beschreiben? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0070009

