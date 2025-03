Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arglos weggeworfene Zigarettenkippe - Feuerwehr rückt aus

Ilfeld (ots)

Am Neanderplatz in Ilfeld rückten am Montagabend die Kameraden der Feuerwehr an, um einen Brand in einem Nebengelass zu löschen. In dem schwer zugänglichen Gebäude verkohlten mehrere Dielen. Zu einem Vollbrand kam es glücklicherweise für alle Beteiligte nicht. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass ein Hausbewohner eine Zigarettenkippe arglos auf das Dach des Nebengelasses zur Entsorgung warf. Das Dach war in einem maroden Zustand, sodass die Kippe in den Innenraum fiel und dort einen Holzboden ansengte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung wurde eingeleitet.

