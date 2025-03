Werdohl (ots) - Gegen 21.30 Uhr alarmierten gestern Abend Zeugen die Polizei. An der Plettenberger Straße (B236) war ein 22-Jähriger aus Werdohl in seinem blauen BMW verunfallt und hatte dabei ein Trümmerfeld hinterlassen, das sich über mehr als 150 Meter erstreckte. Entsprechend umfangreich gestaltete sich für die Beamten in der Nacht die Aufnahme des ...

