Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für den Landkreis Marburg-Biedenkopf: Mehr als ein Duzend Autos aufgebrochen + Wem gehört der Fahrradträger? + Geäst in Brand gesetzt + Unfallfluchten

Giessen (ots)

Marburg- Mehr als ein Duzend Autos aufgebrochen

Sonntagmittag (13.07.2025) wurden der Marburger Polizei mehrere aufgebrochene Autos in der Alten Kasseler Straße gemeldet. Bei den mehr als ein Duzend Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, so dass die Unbekannten in die Pkws greifen und diese öffnen konnten. Sie durchwühlten die Fahrzeuge offenbar nach Wertgegenständen. Die Polizei beziffert den Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Lahntal-Göttingen: Wem gehört der Fahrradträger?

In der Frankenberger Straße kontrollierten Beamte der Polizeistation Marburg am Samstag (12.07.2025) gegen 11:20 Uhr den Fahrer eines Mercedes Sprinters. Der 23-jährige Fahrer hatte neben Metallschrott auch Elektroschrott geladen. Er konnte keine Genehmigung für das Sammeln des Schrotts vorweisen, weshalb die Ordnungshüter mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren einleitenden. Zudem war am Kennzeichen offenbar eine gefälschte HU-Plakette angebracht, so dass der Besitzer des Benz mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen muss. Im Sprinter wurde ein Fahrradträger aufgefunden. Derzeit ist nicht bekannt, wem dieser gehört. Die Polizei sucht deshalb den Besitzer. Wer vermisst seinen Fahrradträger des Hersteller EUFAB? Wem wurde möglicherweise am Samstagvormittag ein Fahrradträger, Modell Carlo PLUS, gestohlen? Hinweise zum Besitzer erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Wohratal-Wohra: Geäst in Brand gesetzt

Wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt derzeit die Stadtallendorfer Polizei. Am Freitag (11.07.2025), gegen 13:10 Uhr, hatte ein Unbekannter am Feldweg in der Verlängerung zur Straße "Am Hasenleiter" fünf Stellen von jeweils etwa einem Quadratmeter Geäst in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Marburg:

Im Karlsbader Weg Höhe der Hausnummer 3 beschädigte ein Unbekannter einen geparkten silbernen Opel Astra an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Die Reparatur des Schadens wird 1.500 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch (09.07.2025), zwischen 08:45 Uhr und 16:20 Uhr, mitbekommen haben, werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg:

Gestern Mittag (13.07.2025) war ein 24-jähriger Radfahrer auf dem Radweg "Trojedamm" parallel der Lahn, von Cappel kommend in Richtung Innenstadt, unterwegs. Gegen 13:15 Uhr kamen ihm zwei Kinder, ebenfalls auf Fahrrädern entgegen. Offenbar in einer schlecht einsehbaren Kurve kam eines der Kinder auf die Gegenfahrbahn. Der 24-Jährige musste mit seinem Rennrad stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sein Vorderrad blockierte, der aus Marburg stammende Rennradfahrer stürzte zu Boden und verletze sich leicht. Sein Specialized Bike wurde beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei sucht nun die beiden Kinder. Beide Jungen waren etwa 12-13 Jahre alt. Der Erste hatte blondes Haar, war schlank, trug kurze Hosen, sprach sehr gebrochenes Deutsch und fuhr ein Kinderfahrrad mit lila Akzenten. Er übergab dem 24-Jährigen einen Zettel mit Telefonnummer, die aber so nicht ausgegeben ist. Der zweite Junge war kräftig und hatte ebenfalls blonde Haare. Die Beiden fuhren in Richtung Innenstadt davon. Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Kinder geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

