Mittelhessen: Stadt+Landkreis Gießen: Falsche Polizeibeamte führen "Verkehrskontrolle" durch+Einbruch+Polizisten in Wohnung angegriffen+Einbrecher flüchtet+E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall+Zweiradkontrollen

Gießen: Falsche Polizeibeamte führen "Verkehrskontrolle" durch

Zwei Unbekannte gaben sich am Freitagabend (11.7.) als Polizeibeamte aus. Sie hielten eine Autofahrerin kurz nach 20 Uhr in der Karl-Glöckner-Straße an und gaben vor, Polizisten zu sein und eine Kontrolle durchführen zu müssen. Man verlangte nach Ausweis- und Fahrzeugpapieren. Die Frau verhielt sich richtig und fragte skeptisch nach, woraufhin die beiden Verdächtigen in ihr Fahrzeug, ein größeres, schwarzes SUV, einstiegen und davonfuhren. Einen falschen Beamten beschrieb die Frau als Mann mit gebräunter Hautfarbe, kurzen, schwarzen Haaren und schwarzem Dreitagebart. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jeans. Sein Begleiter hatte lange, dunkelblonde Haare im Zopf mit abrasierten Seiten. Er hatte ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans an.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: In Einfamilienhaus eingestiegen

In Nieder-Bessingen verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Er hebelte eine Tür des Hauses auf, durchsuchte die Wohnräume in der Grünberger Straße, nahm aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts mit. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag (10.7.), 9.30 Uhr und Freitag, 9.30 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Polizisten in Wohnung angegriffen

Zeugen informierten die Polizei am Samstag (12.7.) gegen 10.15 Uhr über verdächtige Geräusche aus einer Wohnung im Gießener Stadtgebiet. Bei Eintreffen der Beamten stellte sich der Sachverhalt als mutmaßliche häusliche Gewalt zum Nachteil einer Frau dar. Der 23-jährige Tatverdächtige leistete bei seiner Festnahme Widerstand, er sperrte sich, zudem schlug und trat er nach den Beamten. Ein 35-jähriger Polizist wurde durch einen Kniestoß im Gesicht und an der Hand verletzt. Der Beamte der Polizeistation Gießen Süd musste im Krankenhaus behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig. Die restlichen Einsatzkräfte beleidigte der Festgenommene durchgehend verbal. Er musste mit zur Dienststelle, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Gießen: Wohnungseinbrecher flüchtet - Zeugen gesucht

Am frühen Samstag (12.7.) bemerkte ein Anwohner einen Einbrecher in seiner Wohnung in der Hessenstraße. Er sprach den Eindringling an, dieser bedrohte den Anwohner daraufhin. Dem Einbrecher gelang schließlich die Flucht. An einem am Haus stehenden, grauen BMW machte sich der Kriminelle zuvor ebenfalls zu schaffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 6 Uhr. Der flüchtige Mann wurde als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte laut Beschreibung ein nordafrikanisches Erscheinungsbild und trug zum Tatzeitpunkt eine weiß-blau-grüne Jacke, blaue Jeans und grün-weiße Turnschuhe. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Einbrechers machen? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Einen etwa 16-17 Jahre alten E-Scooter-Fahrer suchen Gießener Unfallfluchtermittler derzeit. Nach Angaben des Unfallgegners und weiteren Zeugen kam es am Samstag (12.7.) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hyundai und dem E-Roller. Der Unfall passierte gegen 15.40 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Georg-Elser-Straße. Den Angaben zufolge stürzte der Unbekannte von seinem Zweirade und stand auf. Dann ging er zum Roller zurück und fuhr unerlaubt vom Unfallort in Richtung der Adam-Scheurer-Straße davon. Am Auto blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro zurück.

Der flüchtige Rollerfahrer wurde etwa 170 cm groß und sehr dünn beschrieben. Er hatte dunkelblonde bis braue, kurze Haare und einen dunkleren Hautteint. Er fuhr auf einem grüner E-Scooter und war dunkel gekleidet.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise, diese nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Viele Verstöße bei Zweiradkontrollen

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen legten am 2.7. ihren Fokus auf Zweiräder im Gießener Stadtgebiet. Sie kontrollierten insgesamt 31 Zweiräder, darunter 21 E-Scooter. In knapp einem Drittel war eine Strafanzeige die Folge: 9 getoppte Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäß versichert, was einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt bedeutet. Unter den Angehaltenen waren auch zwei E-Bike-Fahrer, die im Gegensatz zu den sogenannten Pedelecs, ebenfalls ein Versicherungskennzeichen für ihr Gefährt benötigen. In vier Fällen fertigten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Zulassens eines solchen Fahrens ohne erforderliche Erlaubnis. Eine der veranzeigten Personen war eine 49- jährige Kleinkraftradfahrerin aus Pohlheim. Die Frau war bereits Mitte Juni ohne Fahrerlaubnis erwischt worden, nun kommt eine erneute Strafanzeige auf die Frau zu. Darüber hinaus ahndeten die Ordnungshüter mehrere, auch auf Zweirädern verbotene, Handynutzungen am Steuer. Zudem stoppten sie E-Roller, die mit mehr als einer Person unterwegs waren oder auf dem Gehweg fuhren. Weitere Kontrollen sollen folgen.

Pierre Gath, Pressesprecher

