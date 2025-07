Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen für den Landkreis Marburg-Biedenkopf: erst getrunken, dann gefahren - Anzeigen folgen

Fronhausen / Marburg- erst getrunken, dann gefahren - Anzeigen folgen

Mit über 1,6 Promille setze sich eine 28-Jährige hinter das Steuer ihres Autos und fuhr los.

Gegen 13:40 Uhr bog sie gestern (14.07.2025) in Fronhausen von der Schubertstraße nach links in die Straße "Auf der Schwarze" ein. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem schwarzen Seat in den Zaun des dortigen Spielplatzes. Ohne sich um den 2.000 Euro teuren Schaden am Zaun zu kümmern flüchtete sie mit ihrem Auto. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall beobachtet und informierten die Polizei.

Die Unfallfahrerin fuhr weiter bis zum Rewe-Parkplatz. Hier fuhr sie offenbar auf eine Passantin, die sie von der Weiterfahrt abhalten wollte, zu. Diese konnte durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Ibiza verhindern.

Die 28-Jährige setzte ihre Fahrt fort. Weitere Zeugen meldeten die Fahrerin im Anschluss auf der B3 in Richtung Marburg. Durch mehrere Personen konnte sie letztendlich an der B3 Abfahrt zur Wilhelm-Röpke-Straße angehalten und bis zum Eintreffen der Marburger Polizei festgehalten werden.

Die herbeigeeilten Beamten beleidigte sie unter anderem als "Hurensöhne".

Sie musste mit zur Marburger Wache. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Fahrzeugs. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte sie die Wache wieder verlassen.

Auf die Marburgerin kommen nun Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung zu.

