Mittelhessen: WETTERAU: + Schuhe und Handtaschen erbeutet + Trickdiebe gehen leer aus + Goldkette vom Hals geklaut + Geldbeutel aus dem Auto gestohlen + In Gaststätte eingedrungen +

Bad Nauheim: Schuhe und Handtaschen erbeutet

Im Zeitraum zwischen Montag (14.07.2025), 23:00 Uhr und Dienstag (15.07.2025), 05:15 Uhr drang ein Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Adlerweg in Bad Nauheim ein. Dort durchsuchte er sämtliche Räume und ließ mehrere Schuhe und Handtaschen mitgehen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Trickdiebe gehen leer aus

Gegen 11:00 Uhr sprachen ein Mann und eine Frau am Freitag (11.07.2025) in der Hohemarkstraße in Dortelweil einen 87-jährigen Rentner an. Das Pärchen fragte nach dem Weg zum Bahnhof. Die Frau hielt dem Senior ein Handy vor und bat ihn, den Weg darauf zu zeigen. Während dieses Gesprächs bemerkte der Rentner eine Berührung an der Gesäßtasche seiner Hose. Als er sich umdrehte, sah er einen weiteren Mann, der ihm in die Gesäßtasche gegriffen hatte. Der 87-Jährige führte keine Wertgegenstände in der Hosentasche mit sich, sodass sich die Unbekannten mit leeren Händen entfernten. Der Mann, der den Senior zunächst ansprach, wird als etwa 35 Jahre alt, circa 165 cm groß, mit dunklerem Teint, rundem Gesicht, einer dicklichen Statur und kurzen Haaren beschrieben. Die Frau sei ebenfalls etwa 35 Jahre alt und schlank gewesen. Sie habe einen dunkleren Teint gehabt. Der Mann, der in die Hosentasche griff, war circa 35 Jahre alt, etwa 190 cm groß und hatte einen dunkleren Teint. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind die beschriebenen Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der drei Personen machen? Hinweise nimmt die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Goldkette vom Hals geklaut

An der Straßenecke Karlsbader Straße / Im Wingert sprachen zwei Männer am Dienstagnachmittag (15.07.2025) einen 16-jährigen Friedberger an, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Einer fragte nach dem Weg zu einem Einkaufsmarkt. Als der Jugendliche den Weg erklärte, kam der zweite Mann zu ihm, legte ihm einen Arm um die Schulter und klopfte ihm mit der anderen Hand auf die Brust. Als der Radfahrer den Mann wegdrückte, gingen die beiden Männer in Richtung "Im Krämer". Kurze Zeit später stellte der 16-Jährige fest, dass sich seine Goldkette nicht mehr an seinem Hals befand. Der Mann, der nach dem Weg fragte, sei 20 - 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und kräftig. Er habe kurze schwarze lockige Haare, einen Vollbart und einen dunkleren Teint. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt. Der Unbekannte, der seinen Arm um den Jugendlichen legte, wird als 20 - 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und sehr schlank beschrieben. Dieser Mann habe ungepflegt gewirkt und hatte schwarze Haare, die etwas länger waren, als die seines Begleiters. Er hatte einen dunkleren Teint und trug ein T-Shirt sowie eine kurze Hose. Zeugen, denen diese Personen aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich an die Kripo in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Geldbeutel aus dem Auto gestohlen

Ein Dieb öffnete in der Zeit von Montagabend (14.07.2025), 18:45 Uhr bis Dienstagmorgen (15.07.2025), 08:45 Uhr in der Heinrichstraße in Nieder-Mörlen einen weißen VW ID.7. Aus einer Handtasche griff er sich einen Geldbeutel. Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 06031 6010 an die Polizei in Friedberg. Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen erkennbare Gegenstände, sei es auch lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein.

Friedberg: In Gaststätte eingedrungen

Zu einer Gaststätte in der Vilbeler Straße in Bruchenbrücken verschaffte sich ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Sonntag (13.07.2025), 22:00 Uhr und Dienstag (15.07.2025), 15:30 Uhr Zutritt. Hierbei beschädigte er zunächst die Eingangstür und danach noch eine Fensterscheibe. Beute machte er nach bisherigem Stand nicht. Zeugen werden gebeten sich an die Kripo in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

