Mittelhessen: Gießen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 18.6.2025, 16.05 Uhr)

Giessen (ots) - Marburg-Wehrda: 16-Jährige verunglückt mit Krad / Polizei sucht Zeugen Nach einem Sturz auf einem Parkplatz am Messegelände in der Afföllerstraße trug eine 16-jährige Kradfahrerin am frühen Dienstagmorgen (15.07.2025) schwerste Verletzungen davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten. Nach ersten Ermittlungen traf sich ...

mehr