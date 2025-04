LPI-NDH: E-Bike aus Keller entwendet

Oldisleben (ots) - Ein erheblicher Sachschaden ist in Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch ereignete entstanden. Zwei Autofahrerinnen befuhren gegen 18.40 Uhr die Esperstedter Straße in der Ortslage Oldisleben ortsauswärts in Richtung Esperstedt. Als eine 46-jährige VW-Fahrerin blinkte, ihre Geschwindigkeit verringerte und nach links abbog, kollidierte sie mit der 65-jährigen Dacia-Fahrerin, die zum Überholen ansetzte. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. ...

