LPI-NDH: Brand in Wohnung

Nordhausen (ots) - Ein 61-Jähriger brachte am Mittwoch gegen 10 Uhr an der Zugangstür zum Rathaus am Markt Bildercollagen mittels Klebstoff an. Auf den Bildern waren unter anderem verfassungsfeindliche Symbole aufgebracht. Der Täter konnte zunächst durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes festgehalten werden, welche den Mann an die Polizeibeamten übergaben. Der 61-Jährige stand erheblich unter der Einwirkung von Alkohol. ...

