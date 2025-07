Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + In Lagerhalle eingedrungen + Süßigkeiten und Kuscheltiere gestohlen +

Dautphetal: In Lagerhalle eingedrungen

Unbekannte verschafften sich Zutritt zur Lagerhalle einer Firma in der Straße "Pützwiese" in Dautphetal/Friedensdorf. Außerdem gelangten die Täter in die Büroräume und brachen dort mehrere Schränke auf. Sie erbeuteten unter anderem eine Geldkassette und eine Kaffeemaschine. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag (15.07.2025), 22:50 Uhr bis Mittwoch (16.07.2025), 00:30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Marburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Süßigkeiten und Kuscheltiere gestohlen

Ein Dieb schlug im Zeitraum zwischen Dienstag (15.07.2025), 18:20 Uhr und Mittwoch (16.07.2025), 06:50 Uhr in Marburg eine Scheibe eines weißen Opel Adam ein. Das Fahrzeug parkte am Straßenrand des Wehrdaer Wegs. Der Täter durchsuchte den Innenraum des Autos und ließ Süßigkeiten sowie Kuscheltiere mitgehen. Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

