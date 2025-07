Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt+Kreis Gießen: Schwerer Unfall mit geklautem Auto

Giessen (ots)

Lollar: Schwerer Unfall mit geklautem Auto

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich heute Morgen in Lollar. Gegen 4.50 Uhr kam aus bislang ungeklärten Gründen ein Seat in der Justus-Kilian-Straße von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte in einen Baum. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und Polizei befanden sich zwei bewusstlose Personen im Fahrzeug. Die Feuerwehr musste die beiden aus dem Auto befreien. Ein Insasse wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der andere kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Beide erlitten nach aktuellen Erkenntnissen schwerste Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Seat wenige Tage zuvor in Staufenberg gestohlen wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6078217).

Das Unfallauto stellten die Beamten sicher. Ein Gutachter wurde beauftragt, den Unfallhergang zu klären. Die Ermittlungen zum Hergang und dem Diebstahl des Autos laufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell