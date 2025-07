Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Berauscht am Steuer + Einbruch zielt auf Zigaretten +

Giessen (ots)

Wetter: Berauscht am Steuer

Nach einer Verkehrskontrolle einer Marburger Streife, kommen auf einen Golffahrer mehrere Strafverfahren zu. Die Ordnungshüter stoppten den 41-Jährigen am Donnerstagabend in Wetter. Konzentrations- und Reaktionstests ließen den Verdacht zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von Amphetamin sowie Kokain nach. Sein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,19 Promille. Der im Landkreis Marburg-Biedenkopf lebende Mann musste sich einer Blutentnahme auf der Marburger Wache unterziehen. Da er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommt neben der Anzeige wegen der Drogenfahrt zudem noch ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Steffenberg: Einbruch zielt auf Zigaretten

Unbekannte Einbrecher suchten am frühen Donnerstagmorgen (17.07.2025) den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Bauhofstraße auf. Gegen 02.10 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und lösten die Alarmanlage aus. Anschließend setzten sie die Anlage außer Betrieb, stiegen ein und griffen sich aus dem Kassenbereich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Nach derzeitigen Erkenntnissen flohen die Diebe mit einem PKW - Kombi vom Tatort. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Einbrecher gegen 02.10 Uhr an der Tankstelle beobachtet?

- Wem ist vor dem Einbruch oder im Anschluss in diesem Zusammenhang ein Kombi im Bereich der Tankstelle aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kripo in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Guido Rehr, Pressesprecher

