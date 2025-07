Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verstöße wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Hemmoor festgestellt

Cuxhaven (ots)

Am zurückliegenden Freitag (04.07.2025) wurde durch die Beamten des Polizeikommissariats Hemmoor bei zwei Verkehrsteilnehmern eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt.

Gegen 16:55 Uhr wurde ein 43-jähriger aus Hemmoor mit seinem PKW auf der Stader Straße in Hemmoor kontrolliert. In der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Verkehrsteilnehmer Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel aufwies. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde in der Folge entnommen.

Darüber hinaus wurde gegen 18:15 Uhr ein 34-jähriger aus Cuxhaven mit seinem Kleinkraftrad auf der Cuxhavener Straße in Hemmoor kontrolliert. Auch in dieser Kontrolle wies der Verkehrsteilnehmer Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung auf. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde durchgeführt.

