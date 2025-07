Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, drei leicht verletzte Personen +++ Ölspur mit einer Länge von knapp 14 km +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Polizei Geestland

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, drei leicht verletzte Personen

Am Freitag, dem 04.07.2025 gegen 18:13 Uhr befuhr ein 45jähriger Bremerhavener mit seinem Audi Q 2 die L 135 von Langen nach Holßel. In Höhe der Ortslage Sievern übersah er einen vorausfahrenden Mercedes einer 45jährigen Geestländerin, die nach links in die Mühlenstraße abbiegen wollte und dazu ihre Geschwindigkeit verringerte. Der Bremerhavener prallte mit seinem Audi frontal ins Heck des Mercedes. Im Mercedes wurden durch die Wucht des Aufpralls drei Personen leicht verletzt, darunter ein fünfjähriges Kind. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ölspur mit einer Länge von knapp 14 km

Kurz vor 18 Uhr kam es am Freitag, dem 07.05.2025, zu einer Gefahrenstelle durch eine Ölspur auf der Fahrbahn. Diese Ölspur erstreckte sich von Misselwarden aus auf der K 68 über Engbüttel, Padingbüttel, Dorumer Niederstrich und Cappeler Niederstrich bis in die Ortslage Spieka hinein. Am Anhänger eines Trecker-Gespannes war unbemerkt die Hydraulik leckgeschlagen, so dass das Hydrauliköl über die gesamte Strecke von fast 14 km auf die Fahrbahn lief und für ölglatte Fahrbahnabschnitte sorgte. Die Freiwilligen Feuerwehren Misselwarden, Dorum und Spieka waren gemeinsam mit der Kreisstraßenmeisterei Dorum und einem Ölreinigungsunternehmen am Freitag - und für weitere Reinigungsarbeiten auch noch am Samstag unterwegs. Die Reinigung vom Hydrauliköl erwies sich als sehr aufwendig und schwierig. Abschnitte der K 68 mussten für die Dauer der Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Bederkesa

Geestland. In der Nacht von Mittwoch, 02.07.2025, auf Donnerstag, 03.07.2025, wurde ein dunkelblauer Opel in einer Parkbucht in Höhe der Gröpelinger Straße 28 in Bad Bederkesa bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim PK Geestland unter Telefon 04743-9280 zu melden.

