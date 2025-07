Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Verkehrsunfälle durch Starkregen ++ Verkehrsunfall mit Rettungswagen ++ Ackerschlepper kippt bei Unfall um

Cuxhaven (ots)

2 Verkehrsunfälle durch Starkregen

BAB 27. Auf der A27 ereigneten sich gestern Abend zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen 2 Verkehrsunfälle durch Starkregen. Gegen 19.45 Uhr befuhr eine 78-Jährige aus der Gemeinde Schiffdorf zunächst den Hauptfahrstreifen der BAB 27 mit ihrem PKW VW in Richtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel kam die Fahrzeugführerin aufgrund von Starkregen nach links auf den Überholfahrstreifen und stieß dort mit dem PKW Kia einer 54-jährigen Bremerhavenerin zusammen. Die 78-Jährige verlor anschließend die Kontrolle und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Die 78-jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.200 Euro. Nur 15 Minuten später gegen 20:00 Uhr, befuhr eine 33-jährige aus Osterholz-Scharmbeck mit ihrem PKW VW die BAB 27 in Richtung Walsrode. Aufgrund von Starkregen verlor sie zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Bei dem Zusammenstoß wurde die 1-jährige Tochter der Fahrzeugführerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Rettungswagen stößt mit Radfahrerin zusammen

Wurster Nordseeküste/OT Dorum. Gegen 16:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einer Fahrradfahrerin. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Geestland beabsichtigte mit dem Rettungswagen von einem Tankstellengelände auf die Speckenstraße zu fahren. Hierbei übersah er eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin auf ihrem E-Bike, die den Geh- und Radweg in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zumindest am Rettungswagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Fahrradfahrerin wird als weiblich, mit braunem, lockigem Haar beschrieben. Sie soll eine schlanke Statur haben und zum Zeitpunkt des Unfalles dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen, die Angaben zur unbekannten Fahrradfahrerin machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der 04743 9280 zu melden.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Ackerschlepper kippt um

Geestland/OT Bad Bederkesa Am 03.07.2025, gegen 03:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L119, zwischen dem Kreisverkehr in Richtung Lintig und Kreisverkehr in Richtung Kührstedt. Hierbei kam ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit seinem Ackerschlepper-Anhänger-Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann kippte auf die Seite. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest ergab Hinweise auf die Einnahme von Amphetamin. Dem Fahrzeugführer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet. Zur aufwändigen Bergung des Gespannes musste die L119 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden konnte aufgrund der noch andauernden Bergung noch nicht beziffert werden.

