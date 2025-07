Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Festnahme nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Der Polizei Cuxhaven ist es gelungen, im Rahmen einer komplexen Ermittlung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz einen 41 Jahre alten Mann als Beschuldigten zu ermitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann mit Kokain gehandelt. Nach umfangreichen vorbereitenden Maßnahmen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade ein Durchsuchungsbeschluss durch das Amtsgericht Stade für die Wohnung des Beschuldigten und die seiner Lebensgefährtin erlassen. Dieser Beschluss wurde gestern vollstreckt. Der Beschuldigte wurde in der Wohnung seiner Lebensgefährtin angetroffen und vorläufig festgenommen. In der Wohnung wurden umfangreiche Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt. Am heutigen Tag erfolgte die Vorführung vor dem Haftrichter am Amtsgericht Cuxhaven, ein Haftbefehl wurde erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

