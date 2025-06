Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: polizeiliche Meldungen vom Wochenende

Cuxhaven (ots)

Vollsperrung der B71 nach Verkehrsunfall

Loxstedt / Stinstedt. Am Samstag, 28.06.2025, gegen 12.45 Uhr kam es auf der B71 bei Stinstedt zum Unfall eines PKW mit Anhänger, der eine Sperrung der Bundesstraße zur Folge hatte. Ein 31-jähriger aus dem Landkreis Cuxhaven fuhr mit seinem Pickup mit Anhänger in Richtung Bremerhaven. Nach einer Bodenwelle schaukelte sich der Anhänger auf und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann. Der Pickup schleuderte gegen die Leitplanke, der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und überschlug sich. Da die Bergung des Anhängers mehrere Stunden dauerte, musste die B71 immer wieder voll gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Diebstahl aus einer Wohnung

Beverstedt. In dem Ortsteil Stubben der Gemeinde Beverstedt kam es zwischen Donnerstag, 26.06.2025 und Samstag, 28.06.2025, zu einem Einschleichdiebstahl zum Nachteil einer 78- jährigen Bewohnerin eines Einfamilienhauses. Unbekannte Täter gelangten auf noch nicht geklärte Weise in das Haus und entwendete etwa 500 Euro aus einer Geldkassette. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Brand eines derzeit leerstehenden Einfamilienhauses

Beverstedt / Bokel. In der Nacht von Samstag, 28.06.2025, auf Sonntag, 29.06.2025, wurde gegen 1 Uhr ein Dachstuhlbrand eines leerstehenden Einfamilienhauses in Bokel gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand bereits über das gesamte Haus ausgedehnt. Der Brand wurde mit einem hohen Kräfteeinsatz der Ortswehren der Gemeinde Beverstedt gelöscht. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 200.000 Euro liegen.

Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Beverstedt/ Lunestedt. Am Sonntag, 29.06.2025, kam es gegen 13.45 Uhr in Lunestedt im Reithornsweg zu einem Verkehrsunfall. Die 47-jährige Führerin eines landwirtschaftlichen Gespannes aus Beverstedt touchierte beim Wiedereinscheren nach einem Überholgang mit ihrem Anbaugerät eine 85-jährige E-Bike Fahrerin. Hierdurch kam die 85-jährige Beverstedterin zum Sturz. Durch den Unfall wurde die 85-Jährige schwer verletzt und musste noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrskontrollen im Bereich Hemmoor - Weiterfahrt bei vielen untersagt

LK Cuxhaven. Im Bereich des Polizeikommissariats Hemmoor durften insgesamt 8 Fahrzeugführer nach Verkehrskontrollen am Wochenende die Fahrt nicht fortsetzen. Dies aus unterschiedlichen Gründen. Am Freitag musste eine 36-jährige Frau aus Winsen ihren nicht zugelassenen und nicht versicherten Wohnanhänger nach einer Kontrolle in Hechthausen stehen lassen. Der Camper war seit mindestens einem Jahr bereits abgemeldet. Etwas später wurde der Nächste mit nicht versichertem Fahrzeug in Hemmoor angetroffen. Auch der 30-jährige Cadenberger musste seinen PKW stehen lassen. Ebenfalls in Hemmoor händigte ein 33-jähriger Hemmoorer einen gefälschten italienischen Führerschien den Beamten bei einer Verkehrskontrolle aus. Tatsächlich besitzt der Mann gar keinen Führerschein. Auch er wurde in dieser Nacht zum Fußgänger. Am Samstagnachmittag ging es auch um einen ausländischen Führerschein. Bei dem 35-jährigen aus Hemmoor war es so, dass sein kolumbianischer Führerschein in Deutschland nicht mehr gültig ist. Der Mann wohnt nämlich seit bereits 3 Jahren in Deutschland. Ausländische Führerscheine müssen in diesem Fall aber nach spätestens 1 Jahr umgeschrieben werden. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Am Samstagabend wurden in Hechthausen ein 22-jähriger mit seinem E-Scooter und ein 27-jähriger mit seinem PKW kontrolliert. Beide standen unter Drogeneinfluss, es wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrten untersagt. Außerdem hatte der 22-jährige eine nicht geringe Menge Marihuana bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt. Etwas später am Samstagabend wurde in Hemmoor ein 29-Jähriger aus Hamburg mit einem Pkw kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und natürlich ging die Fahrt auch für ihn nicht weiter. Am Sonntag der letzte Fall: Am Nachmittag wurde ein 13-jähriger mit einem E-Scooter angetroffen. Zum einen war der 13-jährige zu jung, um einen E-Scooter zu fahren und zum zweiten war das Fahrzeug nicht versichert. Der Junge wurde seinen Eltern übergeben.

Radfahrerin verunfallt unter Alkoholeinfluss in Dorum

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Sonntagabend, 29.06.2025, gegen 19.25 Uhr, stürzte eine 66-jährige Geestländerin alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec in Dorum und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab dann auch einen Wert von knapp 1,8 Promille. Gegen die 66-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun wegen des Vorwurfs der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

