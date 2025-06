Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle auf der BAB27 und in Geestland - hohe Schäden und zwei Leichtverletzte

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am 25.06.2025 ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 27, auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde. Ein 28-jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste hatte die Geschwindigkeit zum vorausfahrenden Pkw falsch eingeschätzt, sodass er mit seinem BMW auf den Skoda eines 31-jährigen, ebenfalls aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, auffuhr. Der Skoda-Fahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt im Überholvorgang und war im Begriff, zurück auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und für die Bergungsmaßnahmen musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden.

Geestland/Flögeln-Stüh. Am 25.06.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bederkesaer Straße (L 119), Höhe Kreuzung Flögeln-Stüh. Ein 56-jähriger aus der Samtgemeinde Land Hadeln befuhr mit einem VW T-Cross die Straße Flögeln-Stüh und wollte die Bederkesaer Straße überqueren. Hierbei übersah er den dort fahrenden VW Polo. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurden der Verursacher und der Fahrer des VW Polo, ein 47-jähriger aus der Stadt Geestland, leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt auch hier ca. 30.000 Euro.

Cuxhaven/BAB 27. Am 26.06.2025, gegen 12:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 27 gerufen. Eine 71-jährige Urlauberin aus Essen (NRW) war in Richtung Bremen unterwegs, als Sie aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz nach rechts von der Fahrbahn abkam. In diesem Bereich ist keine Schutzplanke vorhanden. Der Pkw der Essenerin, ein Toyota Aygo, durchbrach den Wildschutzzaun und kam schließlich ca. 50m von der Fahrbahn entfernt in einem Graben zu liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw musste aufwändig geborgen werden. Hierzu wurde der Hauptfahrstreifen kurzzeitig gesperrt. Der Schaden am Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell