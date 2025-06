POL-CUX: Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd auf der BAB27 - LKW gerät in den Seitenraum - Vollsperrung der Anschlussstelle durch aufwändige Bergung

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (25.06.2025) kam es gegen 01:45 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Geschäft in der Straße "Grüner Weg" in Cuxhaven. Zwei Anwohner bemerkten verdächtige Geräusche und informierten umgehend die Polizei. Des Weiteren meldeten Sie drei Personen, welche ...

mehr