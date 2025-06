POL-CUX: Update zur Vermisstenfahndung in Cadenberge - Vermisste wohlbehalten wieder da

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter zwei Firmentransporter in Cuxhaven auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. In der Zeit von Freitag 16:00 Uhr bis Sonntag 11:30 Uhr wurde ein Citroen Jumper in der Haydenstraße angegangen. In der Zeit von Samstag 20:00 Uhr bis ...

