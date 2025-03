Polizei Essen

POL-E: Essen: Versammlungen in Altenessen verlaufen ohne besondere Vorkommnisse

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Am Samstag (8. März) fanden in Altenessen insgesamt acht Versammlungen statt, deren Durchführungen von starken Polizeikräften gewährleistet wurden. Insgesamt schätzt die Polizei die Gesamtteilnehmerzahl in der Spitze auf etwa 620 Personen, die sich rund um den Altenessener Markt versammelten. Dadurch kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Veranstaltungen im Wesentlichen ohne besondere Vorkommnisse. Bisher wurden drei Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. /TW

