Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruchsversuch in Geschäft in Cuxhaven - drei Tatverdächtige nach Zeugenhinweis auf der Flucht gestellt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (25.06.2025) kam es gegen 01:45 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Geschäft in der Straße "Grüner Weg" in Cuxhaven. Zwei Anwohner bemerkten verdächtige Geräusche und informierten umgehend die Polizei. Des Weiteren meldeten Sie drei Personen, welche sich nach kurzer Zeit vom Tatort entfernt hatten.

Die Personen konnten im Rahmen der Fahndung im Nahbereich gestellt werden. Es handelte sich im drei Männer aus Cuxhaven im Alter von 19, 21 und 25 Jahren. Ein Eindringen in das Gebäude hatte nicht stattgefunden.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell