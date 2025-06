Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstähle von Geldbörsen von Seniorinnen und Senioren - Präventionstipp

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (24.06.2025) kam es leider wieder zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen von Seniorinnen und Senioren, z.B. bei einer 85-jährigen Cuxhavenerin bei einem Einkauf in der Brockeswalder Chaussee oder bei einer 83-jährigen Cuxhavenerin, ebenfalls beim Einkauf in der Brockeswalder Chausee.

Die bislang unbekannten Täter nutzen es aus, dass die Geschädigten ihre Taschen, zum Beispiel im Einkaufswagen oder am Rollator, für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt ließen. Oft werden vorgefundene EC-Karten im Anschluss ebenfalls genutzt, wodurch weitere, sehr hohe Schäden entstehen können.

Wir raten daher erneut:

- Lassen Sie ihre Taschen niemals unbeaufsichtigt, auch nicht "nur mal eben kurz" oder "geht ganz schnell". Die Täter lauern genau auf diese Momente und schlagen innerhalb weniger Sekunden zu. - Tragen Sie Geldbörsen und andere Wertgegenstände wenn möglich direkt am Körper, am besten in den Innentaschen von Jacken. - Lassen Sie niemals eine PIN für ihre EC-Karte mit in der Geldbörse. Viele Menschen haben Probleme sich die Zahlenkombinationen zu merken. Wenn Sie diese aber in der Geldbörse aufbewahren - leichter können Sie es einem Täter nicht machen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell